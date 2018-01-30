وصل الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ مهاجم دورتموند الألماني لكرة القدم الثلاثاء إلى مقر تدريبات ارسنال الانكليزي لإجراء مباحثات حول انتقاله إلى صفوفه حسب ما أكدت وسائل إعلامية بريطانية وألمانية.

وعرضت شبكة سكاي سبورت صورا لسيارة بزجاج داكن تصل إلى مركز تدريبات ارسنال، شمال لندن، مؤكدة ان اوباميانغ موجود في داخلها.

كما أشارت مع صحيفة بيلد الألمانية إلى أن والد اوباميانغ غادر قبل ذلك بقليل مطار دورتموند على متن طائرة خاصة متجهة إلى لندن.

وحسب أكثر من وسيلة اعلامية بريطانية، فان النادي اللندني يتجه للتعاقد مع الدولي الغابوني مقابل نحو 60 مليون جنيه استرليني (نحو 68 مليون يورو).

وكانت تقارير ألمانية وانكليزية كشفت الاثنين أن الناديين على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب.

ويريد ارسنال تعويض انتقال مهاجمه الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز الى مانشستر يونايتد، في صفقة شملت قدوم الدولي الأرميني هنريك مخيتاريان الى النادي اللندني.

لكن دورتموند اكد في الوقت ذاته الى انه لن يتخلى عن لاعبه قبل ايجاد بديل مناسب له.

وسبق ان رفض دورتموند حسب تقارير صحافية ايضا عرضا من ارسنال الأسبوع الماضي بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن أوباميانغ (28 عاما).

ولا تبدو العلاقة بين دورتموند وأوباميانغ في أفضل أحوالها، فهداف الدوري الالماني الموسم الماضي، تلقى أكثر من مرة عقوبات تأديبية من إدارة ناديه، آخرها إيقافه لمباراة واحدة في جانفي الحالي بعد تغيبه عن اجتماع دعا اليه مدربه النمسوي بيتر شتويغر.