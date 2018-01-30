فجّرت مقاتلة كردية نفسها في عدد من الجنود الأتراك المشاركين في عملية "غصن الزيتون" في عفرين بشمال سوريا، مما أدى لتدمير دبابة وقتل عدد من الجنود، حسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مقاتلين أكراد، الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المقاتلة فجرت نفسها بواسطة قنبلة يدوية، في ما قد يكون أول عملية انتحارية ينفذها أكراد بوجه الأتراك منذ بدء عملية غصن الزيتون واقتحام القوات التركية الحدود السورية.

والمقاتلة الكردية "الانتحارية" تدعى "خ حمو" وتبلغ من العمر 20 عاماً. وقد عُرفت باسمها الحربي "آفيستا خابور"، حسب بيان للمجموعة العسكرية التي تقاتل فيها وهي "وحدات حماية المرأة"، التي تنضوي ضمن "قوات سوريا الديمقراطية".