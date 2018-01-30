شددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اليوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة افتتاح حديقة وادي السمار (منطقة تفريغ النفايات سابقا) بالعاصمة أمام المواطنين قبل حلول الصائفة المقبلة، مع دعمها بكل المرافق الضرورية لضمان راحة الزوار ما يمكنها أن تصبح متنفسا للمواطنين.

وألزمت الوزيرة خلال زيارة عمل قادتها إلى العديد من المواقع التابعة لقطاعها بولاية الجزائر، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، المسؤولين عن هذا المشروع بتسريع وتيرة تجهيزه بالمرافق الضرورية لراحة الزوار مثل دورات المياه والمحلات وحظيرة السيارات، ما سيسمح بافتتاحه أمام المواطنين قبل الصائفة المقبلة ليصبح متنفسا يلجأ إليه المواطنون للراحة.

كما شددت الوزيرة على ضرورة إدراج الطاقات المتجددة بهذه الحديقة بداية من تجهيزها بالألواح الشمسية المنتجة للطاقة الكهربائية ما يسمح بإنارتها و تشغيل أجهزة السقي الأوتوماتيكي للمساحات الخضراء المتواجدة بها عن طريق طاقة هذه الألواح.

كما قامت زرواطي بزيارة تفقد قادتها إلى مشروع المفرغة السابقة بأولاد فايت حيث تجرى بها الأشغال حاليا لتصبح المنطقة حديقة شاسعة تتضمن العديد من المساحات الخضراء وفضاءات للنزهة و الراحة للمواطنين، حيث الحت في عين المكان على ضرورة تسريع وتيرة إنجازها وكذا استرجاع غازات النفايات المدفونة بها واستعمالها في إنتاج الطاقة بتقنيات الطاقات المتجددة.