قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أي)، مايك بومبيو، إن الصين تشكل تهديدًا أكبر من روسيا على الولايات المتحدة والغرب، من حيث أنشطة التجسس ضد البلدان الأخرى لخلق تأثير ضدها.



وأضاف بومبيو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الصين سعت مؤخَّرًا لسرقة معلومات تتعلق بأنشطة الولايات المتحدة التجارية ومعلومات أخرى تتعلق بسبر الرأي العام الأمريكي وإدارة الشركة، عن طريق شن هجمات إلكترونية (سيبرانية)، وأن هذه المساعي شملت الدول الأوروبية وبريطانيا أيضًا.



وتابع: "نشهد اليوم بذل الصين مساع لتدريب جواسيس يعملون ظاهريًا لصالح المؤسسات الأمريكية لتأمين سرقة معلومات نيابة عن الحكومة الصينية".



وأضاف بالقول"إن هؤلاء الجواسيس يعملون اليوم في مدارسنا وداخل نظامنا الصحي والطبي وفي الشركات الأمريكية. إن هذه الأنشطة تمتد أيضًا إلى بريطانيا والدول الأوروبية".



وأشار بومبيو أن نطاق حجم العمليات التي تجريها الصين في هذا الإطار؛ أوسع بكثير مقارنة بحجم العمليات الروسية، مشددًا على أهمية زيادة الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمواجهة زيادة هذا النوع من العمليات.