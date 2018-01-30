لقي شاب في الـ37 من العمر حتفه ، اليوم الثلاثاء ، في حادث صعقة كهربائية من "كابل" كهرباء ، يمر فوق منزله الكائن بحي جبار الطيب بمدينة بوشڨوف(35كلم) شمال شرقي ڨالمة .

وبحسب خلية الاتصال للمديرية الولائية الحماية المدنية ،فإنّ الضحية المسمى "م.ب"37 سنة ، كان وقت الحادثة يحمل قضيبا حديديا ، الذي لامس به الكابل الكهربائي الذي يمر فوق منزله العائلي ، ليتعرض إلى صعقة كهربائية.

وبحسب المصادر نفسها، فإنّ الضحية أسعف بعين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ،ثم نقل إلى استعجالات مستشفى بوشڨوف ، ليتبين بعد معاينته من طرف الطبيب ، أنّه فارق الحياة متأثّرا بالصّعقة الكهربائية .

وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادثة التي أودت بحياة الضحية وهزّت سكان حي جبار الطيب ومدينة بوشڨوف ، أحد أكبر التجمعات الثانوية بولاية ڨالمة.

... والعثور على شاب مشنوقا في الركنية

تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة حمام دباغ غربي ڨالمة ، ليلة الاثنين إلى صبيحة اليوم الثلاثاء،بمشتة بوطرفة ببلدية الركنية ، لنقل جثة شاب يدعى "أ.ن"30سنة ، بعدما عثر عليه مواطنون مشنوقا بسلك معدني إلى شجرة قريبة من منزله العائلي ، على ما ذكرت خلية إعلام الحماية المدنية.

وقد تمّ نقل جثة الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية ، إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحمام دباغ ، كما فتحت مصالح فرقة الدرك تحقيقا في الحادثة ،التي اهتز لها سكان هذه البلدة بعد اشهر قليلة من حادثة مماثلة لشاب آخر.