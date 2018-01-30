في الوقت الذي كان ينتظر سكان حي 71 قطعة ببلدية الأربعاء، أن تخصص مساحة بالحي كفضاء للعب والترفيه لأبنائهم المحرومين من هذا الحق، فوجئوا بخبر تخصيص هذه المساحة لبناء محطة وقود، على الرغم من وقوعها في مكان غير مناسب لذلك تماما، باعتبارها ممرا لشبكات الهاتف والأنبوب الخاص بالمياه القادم من بودواو وخطوط الضغط المتوسط للكهرباء. وذكر السكان، في مراسلة موجهة إلى مدير الصناعة والمناجم بالبليدة، تحوز ”الخبر” نسخة منها، أنهم يرفضون أن تقام هذه المحطة، ويصرون على أن تكون فضاء للعب وأن تخصص للمنفعة العامة. فهل سيتم الاستماع إلى مطلبهم؟