هبطت أسعار النفط لثاني جلسة يوم الثلاثاء مدفوعة بأدلة مستمرة على تزايد انتاج الخام الأمريكي ومع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم والسندات والسلع الأولية.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 44 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.02 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 68.40 دولار.



وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتغلق عند 64.50 دولار للبرميل.



ومما ساعد في إبقاء الضغوط على أسعار الخام الأمريكي، توقعات بأن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 11 أسبوعا، وفقا لإستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.