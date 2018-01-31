وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإبقاء سجن "غوانتانامو" مفتوحا، حسب ما أدلى به البيت الأبيض.

وقد رفع 11 معتقلا من قاعدة "غوانتانامو" العسكرية الأمريكية في كوبا دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنه يبقيهم في السجن لأنهم مسلمون.

واتخذ المعتقلون في حيثيات الدعوى تغريدات وتصريحات لترامب إثبات معاداته للإسلام، مستلهمين الحجج التي استند إليها معارضو المرسوم الرئاسي حول الهجرة الذي استهدف في البدء دولا ذات غالبية مسلمة حصرا.

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وكان المئات من المعتقلين في "غوانتانامو" قد نقلوا إلى مواقع داخل الولايات المتحدة أو إلى بلدانهم الأصلية، وفقا لخطوات من الرئيس السابق باراك أوباما الذي أخفق في تنفيذ وعده بإغلاق هذا المعتقل.

ويقول المنتقدون لهذا المعتقل إنه أصبح مركزا لجرائم التعذيب والانتهاكات.