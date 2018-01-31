أظهرت دراسة نشرت، اليوم الأربعاء، أن احتمالات تعافي مرضى السرطان تتحسن حتى مع بعض أشد الأنواع شراسة مثل سرطان الرئة، لكن لا تزال هناك فجوات واسعة بين الدول ولا سيما بالنسبة للأطفال.

وفي أحدث دراسة عن معدلات التعافي من السرطان والتي أجريت بين 2010 و2014 وشملت دولا يسكنها ثلثا سكان العالم، رصد الباحثون تقدما كبيرا لكن أيضا فجوات واسعة، بحسب "رويترز".

وبينما تحسنت معدلات تعافي الأطفال من أورام المخ في الكثير من الدول، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين شخصت حالاتهم بأنها إصابة بالسرطان حتى عام 2014 بلغت نسبة تعافيهم نحو 80 في المائة في السويد والدنمارك، بينما كانت النسبة أقل من 40 في المائة في المكسيك والبرازيل.

وقال الباحثون إن هذه الفجوة ترجع على الأرجح للتفاوت في توفر خدمات تشخيص وعلاج المرض وجودتها. وقال مايكل كولمان الأستاذ في كلية لندن للصحة العامة والطب الإستوائي وأحد قادة البحث: "رغم ازدياد الوعي وتحسن الخدمات والعلاج، لا يزال السرطان يقتل أكثر من مائة ألف طفل على مستوى العالم كل عام".

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وأضاف: "إذا كنا نريد ضمان تعافي المزيد من الأطفال لفترات أطول فإننا نحتاج لبيانات يعتد بها بشأن تكلفة وفاعلية الخدمات الصحية في كل الدول ومقارنة تأثير الاستراتيجيات المتبعة في التعامل مع السرطان الذي يصيب الأطفال".