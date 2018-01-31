أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ بداية عام 2018 فيما بلغ عدد الوفيات خلال هذه الفترة 213 حالة.

وذكر بيان للمنظمة أن نحو نصف هؤلاء وصل إلى إيطاليا والباقي إلى إسبانيا واليونان مشيرا إلى أن سفن الإنقاذ الإيطالية والدولية قد أنقذت 965 مهاجرا في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة حيث تم انتشال جثتين مع توقع وجود مفقودين آخرين.

وأضاف أن ما يقارب 120 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا من شمال إفريقيا خلال العام الماضي من بنغلاديش وعشرة بلدان إفريقية. وعلى الصعيد العالمي سجل مشروع المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين المفقودين وفيات أو اختفاء 361 شخصا أثناء الهجرة هذا العام.