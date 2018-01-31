قال بوتين ،اليوم الأربعاء، في مؤتمر عملي عسكري حول نتائج العمليات الخاصة في سوريا أن "استخدام أسلحتنا في سوريا أوضح بشكل مقنع أن الجيش الروسي هو أحد الجيوش الرئيسية في العالم من حيث معداته".

وأكد بوتين أنه لا يوجد مثيل لروسيا في عدد أنظمة الأسلحة، وفقا لما ذكرت وكالات أنباء روسية.

يشار إلى أن بوتين أعلن، خلال زيارة، هي الأولى لقاعدة حميميم في سوريا، في 11 ديسمبر أنه "خلال أكثر من عامين قامت القوات المسلحة الروسية، مع الجيش السوري بدحر أقوى الجماعات الإرهابية الدولية".

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