أكد وزير الأشغال العمومية و النقل،عبد الغني زعلان، في إطار زيارة تفقدية إلي ولاية سطيف،أمس الثلاثاء، وداخل إحدى قاطرات الترامواي التي أقلته من محطة الصيانة إلى غاية النصب التذكاري سعال بوزيد أول ضحايا مجازر الثامن ماي 45 بوسط المدينة ، أن مشروع التراموي الذي كلف الدولة 30 مليار د.ج سيدخل حيز الخدمة يوم 8 ماي القادم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 73 لمجازر الثامن ماي 1945 .

وأفاد الوزير بأن هذا المشروع من شأنه أن يعطي دفعا قويا لمخطط النقل بعاصمة الهضاب العليا و من المتوقع استعماله من طرف 40 ألف شخص يوميا بالنظر إلى مساره المدروس بطريقة جيدة حيث سيربط شرق المدينة بغربها على مسافة 15 كلم مرورا بالعديد من الأحياء الشعبية الآهلة بالسكان و العديد من المناطق الخدماتية مشيرا إلى أن مردوديته "مضمونة" و فوائده "أكيدة" بالنسبة للمواطنين.

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وصرح زعلان، أن أسعار ترامواي في سطيف الذي ستنتهي به الأشغال نهاية مارس المقبل و يدخل مرحلة التجارب غير التجارية شهر أفريل المقبل ، ستكون أسعاره مدروسة بصفة تراعي القدرة الشرائية للمواطن.