تحديد هوية الإرهابيين المقضى عليهما بجيجل

أخبار الوطن
31 يناير 2018 () - الخبر اونلاين/وكالات
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 جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأربعاء بأنه تم تحديد هوية الإرهابيين المقضي عليهما أمس الثلاثاء بجيجل و يتعلق الأمر بكل من "ص.عادل" المكنى "هشام أبو رواحة" و"ب.التركي" المدعو "عبد الرحيم هارون".

وأوضح البيان أن  الإرهابيين التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

 

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وحسب ذات المصدر و في سياق هذه العملية، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بنفس  المنطقة مخبأين (2) للإرهابيين يحويان قنبلة يدوية ولغما تقليدي الصنع وأربع ألواح لتوليد الطاقة الشمسية ومواد غذائية وألبسة وأفرشة.

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