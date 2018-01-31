جاء في تقرير سوق الانتقالات العالمي الذي أصدره اليوم الأربعاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2017 أنه تم إنفاق مبلغ إجمالي قدر بـ6.37 مليار دولار على هذه الانتقالات وهو ما يزيد بنسبة 32 في المائة عما تم إنفاقه في 2016 والذي وصل إلى4.80 مليار دولار.

و أوضح أن هذا المبلغ القياسي جاء نتيجة لإجراء 15 ألف و624 صفقة على المستوى الدولي، شملت 13 ألف و415 لاعبا، لافتا إلى أن أقل من 16 في المائة من كافة الانتقالات كانت بمقابل مادي وأن 84.2 في المائة كانت صفقات حرة بدون مقابل.

و أشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الصفقات ( 47.4 في المائة) في العام الماضي تضمنت أندية تابعة للاتحاد الأوروبي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أي اتحاد قاري، معتبرا أن هذا الأمر لا يأتي على سبيل المفاجأة، حيث أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر الاتحادات القارية حيث يحتوي على 55 اتحادا، وجميعها باستثناء اتحاد ليختنشتاين شاركت في الانتقالات.

وصرفت الأندية الإنجليزية، المدعومة بعقود البث التلفزيوني الكبيرة 1.6 مليار دولار في 2017، وهو ما يعد ضعف المبلغ الذي أنفقته الأندية الفرنسية، والتي جاءت في المركز الثاني بواقع860 مليون دولار.

تابعونا على..غوغل +

و انضم 732 لاعبا إلى الدوري الإنجليزي في حين رحل 767 لاعبا، مما أدى إلى إنفاق صافي 988.1 مليون دولار. وعلى النقيض، فإن الأندية الألمانية جاءت في المركز الثاني من حيث الإنفاق الصافي حيث انفقت 237.8 مليون دولار.

و أبرم باريس سان جيرمان أغلى الصفقات بشراء البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون أورو (276 مليون دولار)، حيث كسرت هذه الصفقة الرقم القياسي السابق المسجل باسم مانشستر يونايتد عندما قام بشراء بول بوغبا من يوفنتوس في 2016مقابل 88 مليون أورو.