حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا من أن مغبة عمليتها ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، حتى لا تتحول إلى ذريعة لغزو البلاد، حسب ما نقلته وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" ، نشرت هذا الأربعاء "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو، فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وشدد ماكرون في ذات السياق على ضرورة وجود تنسيق بين أنقرة وحلفائها وبالأخص في حلف شمال الأطلسي.

يأتي هذا فيما تواصل القوات التركية عملياتها في منطقة عفرين السورية ضد الأكراد في الشمال السوري.