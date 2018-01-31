أعلن مصدر قضائي فرنسي، أمس الثلاثاء عن اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه بتوفيرهم الأسلحة التي استخدمت في هجمات استهدفت في نوفمبر 2015 في باريس كلا من أسبوعية شارلي إبدو الساخرة ومتجرا يهوديا.

وقال المصدر إن الموقوفين الأربعة تتراوح أعمارهم بين 30 و36عاما وقد اعتقلوا يومي الإثنين والثلاثاء ووضعوا في الحبس الاحتياطي قيد التحقيق.

وأضاف أن ثلاثة من الموقوفين اعتقلوا في منطقة أردين (شمال شرق) في حين أن الرابع كان معتقلا أصلا على ذمة قضية حق عام وقد اقتيد من سجنه وأودع الحبس الاحتياطي للتحقيق معه .