أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن توقف الخدمات في سبعة مراكز صحية حكومية في القطاع، وذلك بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن " الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود".

وأضاف القدرة أن "المولدات الكهربائية توقفت في سبعة مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود".

يأتي هذا فيما لا تزال المستشفيات الأخرى من بينها مستشفى الشفاء الأكبر في غزة مفتوحة.

ويعاني نحو مليوني شخص في قطاع غزة من الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل منذ نحو عشر سنوات، فيما تغلق مصر حدودها مع القطاع بشكل شبه دائم منذ العام 2013.