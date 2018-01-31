أصيب 18 شخصا بجروح جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين صباح ،اليوم الأربعاء، بالقرب من بلدية عسلة 58 كلم شرق النعامة، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع الحادث في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم على مستوى الطريق الوطني، إثر خروج حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط بشارـ بسكرة عن مسارها وانقلابها بعد ارتطامها بحمار على بعد 23 كلم شرق بلدية عسلة.

وتسبب في جرح 18 شخصا من ركاب الحافلة تتراوح أعمارهم بين 21 و 39 سنة.

وقد تم نقل 14 مصابا من قبل أعوان الحماية المدنية و 4 من طرف أشخاص من مستعملي الطريق نحو مصلحة الاستعجالات للمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوضياف" لعين الصفراء.

وأبرز مصدر طبي من ذات المؤسسة الاستشفائية أن 17 جريحا قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم فيما لا يزال جريح واحد أصيب بكسور في المستشفى للخضوع لعملية جراحية.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.