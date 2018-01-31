يتواجد حاليا الدولي الجزائري، إسلام سليماني، في المطار للالتحاق بنادي نيوكاسل الإنجليزي على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم، حسب ما أفاد به مصدر مقرب من اللاعب.

وسيجري اللاعب السابق لاتحاد الشراقة وشباب بلوزداد الفحص الطبي بعد ساعات قليلة، قبل أن يرسم التحاقه بنادي نيوكاسل.

ولم يستطع إسلام سليماني فرض نفسه منذ التحاقه بنادي الثعالب رغم تألقه في الكثير من اللقاءات، وأبدى رغبته في تغيير الأجواء، ما دفع ناديه السابق للاعراب عن نيته في إعادته إلى صفوفه غير أن الصفقة لم تتم لينتهي به الأمر في صفوف نادي نيوكاسل الذي يحتل المرتبة 15 في الدوري الإنجليزي.