أكد دارين أوزبورن، الذي يُحاكم في قضية دهس مصلين بحافلة في يونيو 2017 أمام مسجد في لندن،خلال محاكمته أمس الثلاثاء، أنه أراد قتل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن الصديق خان.وأعلن أوزبورن أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في شوارع العاصمة البريطانية، و"صدم أكبر عدد" ممكن من الأشخاص.

ومُنع أخيرا منفذ الهجوم البالغ 48 عاما وأب لأربعة أطفال، من الوصول إلى التظاهرة عبر إغلاق الطرقات.

وقالت صديقة اوزبورن، التي كان يعيش معها في كارديف في ويلز، إنه "مكتئب" و"مدمن على الكحول" و"مهووس بالمسلمين في الأسابيع التي سبقت الحادث".