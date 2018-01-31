كشفت تسريبات جديدة أن تطبيق الصور "إنستغرام" المملوك لشركة فايسبوك face book سيمكن مستخدميه من التواصل باستخدام مكالمات الفيديو، مثلما يحدث بتطبيق فايسبوك ماسنجر وواتس آب .

ووفقا لموقع "إندبندنت"البريطاني ستحدث هذه الخطوة تغييرا كبيرا فى شكل وطبيعة تطبيق الصور، وسيكون هذا التغيير الأكبر منذ إطلاقه، إذ كان الهدف الدائم من "إنستغرام" هو مشاركة الصور بين الأصدقاء فقط، ولم تكن مزايا الدردشة ضمن أولوياته، لكن ستغير ميزة مكالمات الفيديو من طريقة التواصل بين المستخدمين عبر هذا التطبيق.