تواصل إضراب الأساتذة المنتمين إلى المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكناباست" لليوم الثاني على التوالي، وعرفت الحركة الاحتجاجية استجابة كبيرة.

دخل عدد كبير من التلاميذ في عطلة غير معلنة تمتد الى غاية يوم الأحد المقبل على الأقل، بعد أن سجلت استجابة واسعة من قبل القاعدة.

وكانت الاستجابة أكبر في الطور الثانوي، ويصر الأساتذة على مواصلة احتجاجهم تنديدا برفض الوزارة الحوار مع ممثليهم، وهذه الأخيرة (الوزارة) تشترط وقف الإضراب للجلوس إلى طاولة التفاوض.

واكتفت الوزارة لحد الآن بنقل القضية، كما جرت العادة، لأروقة العدالة التي أصدرت حكما يقضي بعدم شرعية إضراب "الكناباست".