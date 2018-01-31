لقي شخصان مصرعهما اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون ببومرداس، حيث عثر على جثتي الضحيتين (33 و 35 سنة) ، فيما تم إنقاذ الضحية الثالثة ( 36 سنة) حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح النقيب آيت قاسي أحمد مسؤول خلية الاتصال بالحماية المدنية أن الحادث وقع مساء أمس الثلاثاء بأحد المنازل بالواجهة البحر بمدينة بومرداس، حيث تم العثور على الضحيتين في عين المكان.

وأضاف النقيب آيت قاسي أن الشخص الثالث الذي لا يزال تحت العناية الطبية بمستشفى الثنية، حيث تم إنقاذ حياته بصعوبة بعدما أصيب بضيق حاد في التنفس جراء استنشاق الغاز المتسرب من مسخن الماء.

واستنادا لنفس المصدر، يجري حاليا التحقيق في هذا الحادث من أجل تحديد مسبباته.