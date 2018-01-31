أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها ،اليوم الأربعاء، بشأن توقيف المدعو "ع.م" القاطن ببلدية بئر خادم بالجزائر العاصمة، و الذي تورط في قضية إهانة وتهديد قاضي.

وتوضح المديرية العامة على إثر ما تم تداوله في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي فايسبوك حول عملية التوقيف جاءت تنفيذا للتعليمات الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن تهمة إهانة وتهديد قاضي أثناء تأدية مهامه.

وأضاف الأمن الوطني أن "عملية توقيف المعني بالأمر تمت في إطار قانوني في ظل ما تمليه قوانين الجمهورية واحترام حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "استفاد من كافة الحقوق المكفولة قانونا وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة صبيحة اليوم الموافق لـ31 جانفي 2018".

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت الى توقيف شخص ببئر خادم لأسباب غامضة.