طالب مكتتبو "عدل2" بقالمة والمحسوبين على مشروع 1100 وحدة بجبل حلوف وزير السكن بفتح تحقيق في وتيرة إنجاز المشروع، والذي يفترض أن يسلم شهر ماي القادم، في وقت ما تزال 14 عمارة حسبهم لم تنجز لليوم.

وقال المعنيون أنهم ومنذ 2013 واجهوا الكثير من العراقيل على مستوى الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري ثم مع الشركة التركية المكلفة بإنجاز المشروع "انتاس" والتي حملوها كامل المسؤولية ووكالة "عدل" مقرين باستحالة إتمام الأشغال وفقا للآجال المحددة.



و تحدث المكتتبون لـ "الخبر" عن جملة من العراقيل التي تواجههم، حيث نقلوا احتجاجهم هذه المرة من مقر الولاية إلى مقر الشركة التركية المكلفة بالإنجاز "انتاس" بأعالي جبل حلوف.

واعتبروا حالة الغموض في مشروعهم من أكبر المشاكل التي تعترضهم سواء على مستوى الوكالة "عدل" أو لدى الشركة "انتاس" وحتى على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالنظر إلى تحويل 300 مكتتب نحو صيغتها "كناب إيمو".

واعتبروا أن النقطة التي أخرجتهم للشارع مرة أخرى تتعلق بإضراب عمال الشركة المناولة "نيوبال" ، والذي سيؤثر سلبا على أشغال إتمام الإنجاز وهي تعاني أصلا حسبهم من تأخر كبير.



