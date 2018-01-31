لم تتوقع الزوجة "ج. ك" ذات 23 عاما، الحامل في شهرها الأخير أن يصل الأمر بغضب زوجها الشاب "ب، ف" صاحب الـ 28 عاما، زوال اليوم، إلى إقدامه على إضرام النار فيها، في حادثة اهتزت لها مدينة بريكة في باتنة.

مجرى قصة الزوجين الشابين التي تطورت أحداثها بين ليلة وضحاها زوال اليوم إلى مأساة، بعد أن أقدم الشاب حسب مصادرنا على إضرام النار في جسد زوجته الحامل في شهرها التاسع عن طريق صب دلو من البنزين، وتسبب لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، و تشوهات متفاوتة في كامل جسمها، قد تصاحبها طيلة حياتها في حال نجاتها، حيث قالت مصادر طبية مطلعة لـ "الخبر"، أن حالتها وصفت بالحرجة و الخطيرة خصوصا وأنها حامل في شهرها التاسع ما ضاعف من خطورة وضعيتها وزادها تعقيدا.

عناصر الشرطة بدورهم تلقوا خبر قيام المشتبه فيه بحرق زوجته و توجهوا لمسكن الضحية وأقدموا على توقيفه واقتياده إلى مقر الأمن وفتح تحقيق معمق قصد معرفة أسباب الحادثة.