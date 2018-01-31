أكدت تقارير إعلامية بريطانية ان نادي مانشستر سيتي قرر الانسحاب من مفاوضات ضم النجم الجزائري رياض محرز.

وجاء هذا الانسحاب بعد رفض إدارة ليستر سيتي لآخر عرض قدمته نظيرتها من "السيتزن"، ليتجه محرز إلى إكمال الموسم في صفوف "الثعالب".

وكانت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية قد كشفت أن إدارة مانشستر سيتي قدمت آخر عرض لنظيرتها من ليستر سيتي لضم الدولي الجزائري رياض محرز.

وأضاف المصدر فإن إدارة "السيتزن" عرضت مبلغ نهائي لضم محرز بلغ 65 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 74 مليون أورو بالإضافة إلى لاعب من السيتي.