انتشلت اليوم الأربعاء مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو جثتي أم و رضيعها سقطا في بئر ببلدية افتسان (تغزيرت), حسبما علم من هذه الهيئة.

واستنادا لذات المصدر فإن المرأة التي تبلغ 41 سنة من العمر والتي كانت تحمل طفلها بالكاد سنة من العمر عندما وقعت الفاجعة سقطت في بئر بعمق حوالي 10 مترا تقع في قرية ايغيل بوسوال.

ولم يحدد المصدر -الذي أكد أن الجثتين انتشلهما أعوان وحدة الحماية المدنية لتيغزيرت بدعم من الغواصين من وحدة البحرية التابعة لهذه البلدية- ظروف هذا الحادث الأليم.