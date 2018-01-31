ستمنح الحكومة اليابانية وسام الشمس المشرقة والأشعة الذهبية والفضية ( l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent ), للجزائري محمد لزهاري يمني, أول رياضي مثل الجزائر في الألعاب الاولمبية (طوكيو 1964), حسب ما أفادت به اليوم الاربعاء سفارة اليابان بالجزائر.

وأوضح نفس المصدر انّ حفل التكريم هذا سيقام يوم 4 فيفري المقبل, ابتداء من الساعة الثالثة بعهد الزوال (15:00سا) بمقر سفارة اليابان بالجزائر .

وتجدر الإشارة أن الجمبازي محمد يمني لزهاري الذي توج بالبطولة الفرنسية في بداية مشواره الرياضي في سنوات الستينات 196, سرعان ما تحدى الجميع و قاوم جميع الإغراءات التي قدمت له بأوروبا, من أجل العودة إلى الجزائر والدفاع عن ألوانها وحمل رايتها في المحافل الرياضية الدولية.

ويشغل محمد يمني (79 سنة), الذي سبق له تولي رئاسة الاتحادية الجزائرية للجمباز لعدة مرات, منصب مدير المتحف الاولمبي الجزائري.