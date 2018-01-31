أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشـعبي، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى القاعدة المركزية للإمداد الشهيد محمد سعودي المدعو سي مصطفى ببني مراد بالبليدة (ن ع 1)، أن أمن الجزائر وصيانة وتمتين ركائز دفاعها الوطني هي علة وجود الجيش الوطني الشعبي.

وقال الفريق قايد صالح في كلمته التوجيهية بالقاعدة أن "أمن الجزائر وصيانة وتمتين ركائز دفاعها الوطني، هي علة وجود الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وهي بالتالي تمثل ركنه الركين الذي تستند إليه كل الجهود التطويرية التي يصبو إلـى بلوغ منتهاها، إن شـاء الله تعالى، حتى تبقى الجزائر محفوظة وهامتها مرفوعة وقرارها سيدي ويبقى أبناؤها جديرون بحمل رسالة ثورة أول نوفمبر وقادرون على حفظ قيمه الخالدة والـنـبـيـلـة، والله المستعان ومن وراء القصد".