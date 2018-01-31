وقع الدولي الجزائري سفيان هني عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف مع نادي سبارتاك موسكو الروسي قادما من فريق أندرلخت البلجيكي, حسبما أعلن عنه, اليوم الاربعاء, النادي المنتمي الى بطولة القسم الأول الروسية لكرة القدم على موقعه الرسمي.

وكتب النادي على موقعه "سبارتاك موسكو وأندرلخت وقعا عقد انتقال اللاعب الدولي الجزائري سفيان هني. وتم الاتفاق على انضمام اللاعب صاحب 27 سنة بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف" غير أن نادي العاصمة الروسية لم يكشف عن قيمة الصفقة.

من جهتها, قدرت الصحافة البلجيكية قيمة انتقال لاعب اندرلخت الى نادي العاصمة الروسية, صاحب المركز الثالث, ب8 ملايين أورو, فيما يتحصل هني على مبلغ مليون ونصف أورو في السنة.

ويعد هني أول لاعب جزائري ينضم الى صفوف نادي سبارتاك موسكو، حيث وتعود البطولة الروسية إلى الواجهة بتاريخ 4 مارس المقبل, أين يتوجه زملاء هني إلى الجار لوكوموتيف موسكو المتصدر بفارق 8 نقاط على ملاحقيه زينيت وسبارتاك.

ويدشن هني مغامرته مع ناديه الجديد يوم 15 فيفري ضمن منافسة أوروبا ليغ, حيث يواجه بالعاصمة الروسية الضيف أتليتيك بلباو برسم ذهاب الدور 16.

ويتنقل لاعب الخضر يوم غد الخميس الى مدينة ماربيلا الاسبانية مقر التربص التحضيري للنادي الروسي بقيادة مدربه الايطالي ماسيمو كاريرا.

والتحق هني بأندرلخت في 2016, بعدما أنهى موسم 2015-2016 كأحسن هداف للبطولة البلجيكية بـ17 هدفا, وتحصل ايضا على لقب أحسن لاعب لنفس الموسم عندما كان ينشط مع نادي مالينس.