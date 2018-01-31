أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" على قائمتها السوداء للإرهاب.

وتضمن إعلان الخارجية الأميركية إضافة حركة "الصابرين" الفلسطينية، وحركتي "حسم" و"لواء الثورة" المصريتين على قائمة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في بيان إن رئيس المكتب السياسي لحماس التي تسيطر على قطاع غزة "يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، ويقوض عملية السلام" مع إسرائيل، حسب قوله.

وكانت حماس أدرجت العام 1997 على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وفق النظرة الأمريكية. وأضافت الخارجية الأميركية أن "هنية تربطه صلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس وهو يؤيد العمل المسلح بما في ذلك ضد المدنيين"، على حد قولها.