بثت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الصور الأولى لهذا الحدث الفريد من نوعه. وتحدث الظاهرة عندما يجتمع "القمر الأزرق" (البدر الثاني في الشهر التقويمي) مع الخسوف أثناء وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض القمري)، حيث يكون أكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14 في المئة.

وتأهب كثيرون‭ ‬في مناطق تقع غرب أميركا الشمالية لمشاهدة نوع نادر من خسوف القمر "يطلق عليه "القمر الأزرق الدموي العملاق" اليوم الأربعاء، فيما يتوقع أن يشهد مئات الظاهرة من فوق قمة جبل في لوس أنجلوس.

ومثلما هو الحال في كل خسوف كلي للقمر ستلقي الأرض بظلال حمراء مظلمة على وجه القمر ومن هنا جاءت تسمية "القمر الدموي" لكن عاملين آخرين سيجتمعان لتحويل هذه الظاهرة تحديدا إلى حدث استثنائي.

ويحدث الخسوف الكلي خلال حدث نادر هو اكتمال القمر مرتين في شهر واحد والتي تعرف عادة باسم "القمر الأزرق" وخلال نقطة في مدار القمر سيصل فيها إلى أقرب موقع له من الأرض ومن ثم فسيبدو أكبر وأكثر إشراقا في السماء من الطبيعي فيما يعرف باسم ظاهرة "القمر العملاق".

ويظهر سطح القمر باللون الأحمر نتيجة لمرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، فيما يقع القمر على ظل كوكب الأرض. ولا تختفي صورة القمر كليا خلال الخسوف.

ووفقا لمؤسسة أكيو ويذر للأرصاد الجوية فإن آخر مرة اجتمعت فيها هذه الظواهر الثلاث كانت في عام 1866.

وفي لوس أنجلوس قال مسؤولون في مرصد جريفيث إن من المتوقع أن يتوجه ما بين ألف وألفي شخص إلى المرصد الواقع على جبل هوليوود، حيث ستنصب مجاهر إضافية لهم لمشاهدة الحدث.

وفي العاصمة الصينية بكين سيحتشد المئات في القبة السماوية عند الغسق لمشاهدة الظاهرة التي لم يشهدها الصينيون منذ أكثر من 150 عاماً.

وسيبدأ القمر دخول أكثر نقطة مظلمة من ظل الأرض الساعة 1148 بتوقيت غرينتش وسيحدث الخسوف الكامل الساعة 1512 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يكون الخسوف النادر مرئيا أيضا في مناطق أخرى من آسيا بينها أستراليا واليابان وجنوب شرق آسيا.