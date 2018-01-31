علمت " الخبر " أن قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة ، أمر مساء اليوم بوضع المحامي السابق عمارة محسن تحت إجراء الرقابة القضائية ، في قضية خصت النظام العام .



و حسب المعلومات التي توفرت لدى " الخبر " ، فإن المعني تم توقيفه من قبل عناصر الأمن ، بعد تمديد الاختصاص إلى الجزائر العاصمة ، وأن القضية التي تمت متابعته بها ، جاءت بأمر من النيابة ، و أضافت معلومات أخرى أن النقيب الأسبق لمنظمة المحامين لناحية البليدة مصطفى فاروق قسنطيني ، تأسس طرفا للدفاع عن زميله المتهم مرحليا ، في انتظار تفاصيل محاكمته لاحقا .