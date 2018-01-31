كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج الطاهر بولنوار, اليوم الأربعاء بالجزائر عن أن 30 بالمائة من الطحين (الفرينة) المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز مقترحا إنتاج نوع من الفرينة تكون مخصصة فقط لصناعة هذه المادة واسعة الاستهلاك ما يقطع الطريق أمام محولي المواد المدعمة.

وأوضح بولنوار على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 بشروط ممارسة الأنشطة التجارية من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن استغلال المواد المدعمة لأغراض تجارية خارج تلك الموجهة لها بات مشكلا يتطلب ايجاد حلول عاجلة لوقف هذا النزيف.

وبخصوص مشكل تسعيرة الخبز الذي ما يزال مطروحا , قال السيد بولنوار انه التقى مع وزير التجارة نهاية ديسمبر الماضي حيث أكد له ( الوزير) " ان ملف الخبز سيعالج بشكل جدي " و أن الوزارة تعترف بضعف هامش ربح الخبازين يضيف بولنوار.

وأشار ذات المتحدث الى ان الجزائر تحصي حاليا 21 الف مخبزة مؤكدا ان " ما يهم الخبازين هو المحافظة على هامش الربح القانوني و ليس رفع سعر الخبز".

وعلى صعيد آخر اقترحت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين اتخاذ اجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على ممارسة النشاطات التجارية في الفترة الليلية خاصة في المدن الكبرى مع ضمان خصم 50 بالمائة من مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء.