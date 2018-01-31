أثار سؤال غريب ورد في امتحان للرياضيات في الصين حيرة التلاميذ ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.



فقد ووجه التلاميذ في احدى المدارس الابتدائية في اقليم شونتشينغ الصيني بسؤال في امتحان للرياضيات هذا نصه: "إذا كانت سفينة تحمل على ظهرها 26 رأسا من الغنم و10 من الماعز، كم يبلغ عمر ربان السفينة؟"



جاء هذا السؤال ضمن امتحان للصف الخامس الابتدائي أداه تلاميذ لاتتجاوز أعمارهم 11 سنة.



ونشرت صور للسؤال ومحاولات التلاميذ الاجابة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي الصيني هذا الأسبوع، مثيرة جدلا واسعا.



ولكن مسؤولين قي قطاع التعليم في الاقليم أوضحوا لاحقا بأن السؤال لم يصغ بطريق الخطأ، بل كان الغرض منه التأكيد على تشجيع "الوعي النقدي".



أجاب أحد التلاميذ بأن "الربان لابد أن يبلغ من العمر 18 عاما على الأقل، لأنه يتوجب أن يكون بالغا من أجل قيادة السفينة".



وأجاب آخر، "عمر الربان 36 عاما، والسبب أن 26 +10 يساوي 36، وكان الربان يريد ان يعادل عدد الحيوانات بعدد سني عمره".



ولكن احد التلاميذ لم يتمكن من الاجابة على السؤال بتاتا، إذ قال "لا أعرف كم يبلغ عمر الربان. ليس بامكاني حل هذا السؤال".



ولكن المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية لم يكونوا بهذا التواضع، إذ قال أحد المعلقين في موقع ويبو الصيني، "هذا السؤال لا يمت للواقع بصلة. هل يعرف المدرس (الذي وضع السؤال) الجواب؟"



وسأل مشارك آخر، "إذا كان في مدرسة 26 مدرسا، وكان 10 منهم لا يفكرون، فكم يبلغ عمر مدير المدرسة؟"



ولكن آخرين من المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي دافعوا عن المدرسة قائلين إن السؤال يشجع على التفكير التحليلي.



وقال أحد هؤلاء، "الغرض من الموضوع هو تشجيع التلاميذ على التفكير، وقد نجح السؤال في ذلك".



وقال آخر، "يجبر السؤال التلاميذ على تفسير طريقة تفكيرهم ويتيح لهم المجال ليكونوا مبدعين. يجب ان يكون طرح مثل هذه الاسئلة اكثر رواجا في الامتحانات".



في الـ 26 من كانون الثاني / يناير، نشرت ادارة التعليم في اقليم شونتشيتغ بيانا جاء فيه أن الغرض من الامتحان كان "استبيان الوعي النقدي وقدرة التلاميذ على التفكير بشكل مستقل".



وجاء في البيان أيضا، "تشير بعض الاستطلاعات الى أن تلاميذ المدارس الابتدائية في بلادنا يفتقرون حس الوعي النقدي وخاصة فيما يتعلق بالرياضيات".



يذكر أن اساليب التعليم المتبعة تقليديا في الصين تركز بشكل كبير على التكرار وتسجيل الملاحظات، وهو اسلوب يقول منتقدون إنه يقوض الابداع والتفكير النقدي.



ولكن ادار التعليم في شونتشينغ قالت إن الاسئلة على هذا الغرار "تتيح للتلاميذ فرصة تحدي الحدود والتفكير خارج الصندوق".



ولكن، وكما هو متوقع، كان لابد من وجود اولئك الذي لديهم الجواب الذي يعتقدون أنه الصحيح.



فقد قال أحد المشاركين في ويبو، "إن الوزن الاجمالي لـ 26 رأسا من الغنم و10 من الماعز يبلغ 7700 كيلوغراما في المتوسط".



ومضى قائلا، "وفي الصين، يجب عليك أن تكون حاصلا على إجازة لقيادة السفن لخمس سنوات على الأقل إذا كنت تريد أن تدير سفينة تبلغ حمولتها اكثر من 5000 كيلوغرام. وبما أن العمر الأدنى للحصول على اجازة قيادة هو 23 عاما، فلابد أن يكون عمر الربان الأدنى 28 عاما".



