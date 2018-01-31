كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أكثر 10 جنسيات طلبا لتذاكر بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، وذلك وفقا لما نشره "فيفا" عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".



ونشر الاتحاد الدولي قائمة المشجعين الأكثر طلبا لتذاكر المونديال، إذ جاءت روسيا في المركز الأول بعد أن قدم الروس ما يقارب المليونين ونصف طلب، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بأكثر من 338 ألف طلب.



أما المركز الثالث فهو للأرجنتين التي قدم مشجعوها 186 ألف طلب، في حين جاءت المكسيك رابعة بأكثر من 154 ألف طلب، والبرازيل خامسة بأكثر من 140 ألف طلب وبولندا سادسة بأكثر من 128 ألف طلب.



واحتلت إسبانيا المركز السابع بأكثر من 110 ألف طلب، وجاءت البيرو ثامنة بأكثر من 100 ألف طلب وكولومبيا تاسعة بأكثر من 87 ألف طلب وأمريكا عاشرة بـ87 ألف طلب، وذلك رغم أن المنتخب الأمريكي فشل بالوصول إلى المونديال.



وقال فيفا "نتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر. وستتم مراقبة عملية تخصيص التذاكر هذه من قبل كاتب عدل، وسيتم اللجوء لهذا الخيار في كافة الحالات التي زاد فيها عدد الطلبات على التذاكر عن العدد الفعلي المتاح بحلول منتصف اليوم من تاريخ 31 جانفي 2018. وسيتم إعلام كافة الجماهير بنتيجة القرعة العشوائية بحلول أواسط شهر مارس 2018 على أبعد تقدير".



يذكر أن كأس العالم سينطلق في 14 من يوليو المقبل في روسيا، إذ ستلعب السعودية مباراة الافتتاح مع المنتخب الروسي في العاصمة، موسكو.