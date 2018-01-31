لا يزال المستفيدون من السكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار ”عدل”، ينتظرون عقود التنازل عن سكناتهم وفق ما حدده قانون المالية لسنة 2017 وقانون المالية لسنة 2018، هذا الأخير الذي حدد في مادته الـ91 التي تعدل المادة 57 (قانون المالية لسنة 2008) كيفية التنازل لصالح المستفيدين من هذه السكنات من تاريخ عقود التنازل لصالحهم، على أن يدفعوا مسبقا كامل الثمن المتبقي من سعر هذه السكنات، وهو ما قام به الكثير من المستفيدين إلا أن مصالح وكالة ”عدل” والموثقين يتباطأون في تحرير هذه العقود.

فمتى تتحرك وزارة السكن لتنفيذ قرارات الجمهورية؟