رغم توجيهات السلطات العليا بضرورة استكمال عملية مسح الأراضي نهاية سنة 2014، إلا أن العملية لازالت تشهد تأخرا كبيرا بولاية المدية، مما تسبب في تعطيل الكثير من مصالح المواطنين، ويكفي القول إن العملية التي انطلقت سنة 1997 في إطار المسح الحضري لبعض بلديات الولاية لم تودع لحد اليوم ملفاتها لدى مصالح الحفظ العقاري. ويرجع مطلعون على هذا الملف سبب هذا التأخر إلى الأساليب البيروقراطية التي عشعشت بمديرية مسح الأراضي، وكأن الأمر يتعلق بمشروع قرن آخر بعد مشروع الطريق السيّار شرق غرب.