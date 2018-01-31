قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الاربعاء على إرهابيين (02) خطيرين وذلك ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر بولاية المدية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تلقت الخبر نسخة منه أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش ببلدية أولاد أهلال، دائرة أولاد عنتر بالمدية/ن.ع.1، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم الاربعاء على إرهابيين (02) خطيرين كما مكنت هذه العملية التي لا تزال متواصلة من ضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان.



