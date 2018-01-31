يطلق بعض المنتسبين لقطاع التربية والتعليم في ولاية سوق أهراس على مقر مديرية التربية، تسمية قصر مدير التربية، على خلفية ما أقدم عليه هذا الأخير منذ تعيينه قبل حوالي شهرين، بمنع دخول أي شخص مهما كان إلى المديرية، مع تحذير شديد للحراس من مغبة اللعب بـ”خبز أبنائهم” في حالة السماح لأحدهم بالدخول. والأغرب في الأمر، أن موظفي المديرية نزلت عليهم أوامر الاستقبال لمدة نصف يوم الاثنين فقط من كل أسبوع، ما تسبب في تشكل طوابير طويلة أمام المديرية منذ الصباح الباكر للفوز بالدخول إلى هذا ”القصر”.