تتجه شركة Fujifilm Holdings اليابانية إلى الاستحواذ على شركة Xerox في صفقة قيمتها 6.1 مليار دولار تنضم بموجبها الشركة الأمريكية إلى مشروعهما المشترك بهدف التوسع وخفض النفقات في ظل تراجع الطلب على الطباعة المكتبية.



ويأتي الإعلان عن الاستحواذ اليوم الأربعاء في ظل مواجهة Xerox ضغوطا لإيجاد مصادر نمو جديدة حيث تكافح لإعادة ابتكار إرثها التجاري في ظل تراجع الطلب على الطباعة المكتبية.



وتحاول Fujifilm أيضا تبسيط قطاع آلات تصوير المستندات بتركيز أكبر على خدمات حلول الوثائق.



وتمتلك Fujifilm الآن 75% من Fuji Xerox، المشروع المشترك الذي يعود تاريخه لأكثر من 50 عاما ويبيع منتجات وخدمات النسخ بآلات التصوير الضوئي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



وقالت الشركتان إن Fuji Xerox ستعيد شراء هذه الحصة من Fujifilm مقابل نحو 6.1 مليار دولار باستخدام دين مصرفي.



وستستخدم Fujifilm هذه الأموال لشراء حصة 50.1% من أسهم Xerox الجديدة.



وأضافتا أنهما تخططان لاستكمال الاتفاق بحلول يوليو/تموز أو أغسطس/آب.



وستحتفظ الشركة المشتركة باسم Fuji Xerox وستصبح تابعة لـ Fujifilm وسيكون لها مقران أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في اليابان وستدرج في بورصة نيويورك.



وسيرأس شركة Fuji Xerox الرئيس التنفيذي لXerox جيف جاكوبسون بينما سيتولى الإدارة شيجيتاكا كوموري الرئيس التنفيذي لـ Fujifilm.



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