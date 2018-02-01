لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس بمنطقة أوهانت التابعة لبلدية عين أميناس بولاية إليزي.

وحسب مصادر "الخبر" فإن الحادث وقع بمنطقة أوهانت 120 كلم شمال عين أميناس في حدود الساعة العاشرة مساء إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع تيوتا "كورولا" بدراجة نارية كان على متنها الضحيتان وهما شابان، مما أسفر عن مقتلهما بعين المكان، بينما أصيب سائق السيارة بجروح متفاوتة الخطورة نقل على إثرها إلى المؤسسة الاستشفائية بمدينة عين أميناس. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم.