أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر يؤيدون تنظيم ما يعرف بـ"داعش" المتطرف، وينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس.

وتفيد التحريات الأولية بأن عناصر هذه الخلية خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، وانخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف الأشخاص والممتلكات، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأسفرت عملية التفتيش، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكتب ومخطوطات تجسد الفكر المتطرف.