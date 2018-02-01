افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،أمس الأربعاء، مرحلة الإنتاج المبكر في حقل "ظهر" للغاز الطبيعي الذي يعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط.

وشدد السيسي على أهمية هذا المشروع للاقتصاد المصري مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي كان يتراجع بسبب استيراد المنتجات البترولية.

وقال "نحن نشتري مشتقات بترولية بنحو 120 مليون دولار في الشهر"، وكانت شركة الطاقة الإيطالية "إيني"اكتشفت الحقل في أوت 2015 مؤكدة أنه "الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط وقد يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم".

وأشار السيسي إلى أن ترسيم الحدود مع قبرص ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الاكتشاف.

وتقدر احتياطات الغاز في الحقل ومساحته مائة كلم مربع "بحوالي 30 تريليون قدم مكعب أو ما يعادل5.5 مليار برميل زيت مكافئ"، بحسب ما صرح به وزير البترول طارق الملا خلال الافتتاح الذي نقل التلفزيون وقائعه.

وقال الملا إن المشروع "سيحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام وبالتالي سنوفر نحو 2.8 مليار دولار سنويا واردات غاز مسال".

ويشار إلى أن الإنتاج الفعلي في "ظهر" قد بدأ في ديسمبر الماضي بحسب بيان لوزارة البترول.