كشفت وزارة الدفاع الوطني اليوم أن الإرهابي الثامن من الإرهابيين المقضي عليهم في خنشلة في السادس والعشرين جانفي الماضي، تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمسمى "ح.مبارك" المدعو "مسلم السوفي" الذي التحق بالجماعات الإرهابية في 2013 .

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن وحدة من الجيش الوطني الشعبي ، أوقفت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان وعين تموشنت، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى بجيجل خمسة مخابئ تحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.



كما أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست ،عين قزام وعين صالح، 51 مهربا وضبطت شاحنة وثلاث مركبات رباعية الدفع و 18 مولدا كهربائيا و 17 مطرقة ضغط وسبعة أجهزة كشف عن المعادن، فيما أوقفت مفارز أخرى ثلاثة تجار مخدرات وضبطت 25 كيلوغراما من الكيف المعالج بالوادي، و 2016 وحدة من الألعاب النارية بورقلة. كما أوقف الدرك الوطني شخصين بحوزتهما 249 قرصا مهلوسا بوهران.



ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ 22 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في حين تم توقيف ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بأدرار وغرداية.