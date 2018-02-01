أعلنت مصالح الأمن الوطني ،اليوم الخميس، حصيلة لحوادث المرور التي خلفت وفاة تسعة أشخاص وجرح 325 آخرين في 275 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 من شهر جانفي الفارط.

وأوضح ذات المصدر أن عدد حوادث المرور عرفت "ارتفاعا محسوسا قدر بـ 37 حادثا وعدد الجرحى بـ 48، فيما ارتفع عدد الوفيات بحالتين".

وأشار البيان إلى أن الدراسات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني تفيد بأن "سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة 97.45% ،إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط".