أكد المكلف بالإعلام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سليم بلقسام، أن زيارة وزير الصحة مختار حسبلاوي إلى كوبا، هدفها مواصلة المشاورات الثنائية للاستثمار في مختلف القطاعات وليس التعاقد مع أطباء كوبيين لتعويض النقص الذي تسبّب فيه إضراب الأطباء المقيمين.

أوضح بلقسام في تصريح لـ"الخبر"، أن وزير الصحة يترأس اللجنة التقنية للشراكة الجزائرية الكوبية، وهي اللجنة التي تمثل مختلف القطاعات، كالفلاحة والنقل والسياحة وغيرها، والهدف من الزيارة هو دراسة ما توصلت له اللجنة في اللقاء المشترك بالجزائر في 2016 وكذا لتحيين شراكة الاستثمارات، وكان مقررا أن تكون زيارة كوبا في ديسمبر الماضي إلا أنها تأجلت فقط، نافيا أن يكون الهدف هو تعزيز التواجد الكوبي لتعويض الأطباء الجزائريين.

وفي ذات السياق، نوّه ممثل الوزارة، أن الأطباء الكوبيين في الجزائر يعملون في إطار البعثات المنظمة، أين يتقاضون أجورهم وفق التشريع الجزائري، ورواتبهم مثل الأطباء الجزائريين المصنفين في نفس الرتبة، عكس الأطباء الصينيين فالجانب الجزائري لا يدفع سوى علاوات المناوبة، لأن أجور البعثات الصينية على عاتق الحكومة الصينية. وكانت وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي، قد تداولت خلال اليومين الماضيين، أخبار مفادها تنقّل الوزير إلى كوبا في مهمة للتعاقد مع أطباء كوبيين لتعويض الأطباء المقيمين المضربين.