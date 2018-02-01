تسير الأزمة المالية في مولودية وهران، النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، نحو الإنفراج، ما يسمح لرئيس الفريق أحمد بلحاج بتنفس الصعداء بعدما كرر في أكثر من مناسبة تهديداته بالاستقالة على خلفية تراكم المشاكل المالية عليه.

وجاءت المبادرة التي قام بها والي وهران، مولود شريفي، مساء أمس الأربعاء عندما جمع عددا من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالمدينة من أجل جمع تبرعات لصالح الناديين الوهرانيين، المولودية والجمعية، كي تزيد في تعزيز خزينة أبناء الحمري التي استفادت منذ بضعة أيام من دعم مالي بقيمة 15 مليون دينار من طرف مؤسسة نفطال، كمقدمة لإبرام عقد تمويلي بين الطرفين.

وتتزامن هذه الديناميكية التي تعرفها الوضعية المالية لمولودية وهران مع استعداد الفريق للتنقل إلى بجاية لمواجهة المولودية المحلية ضمن الدور ثمن النهائي لكأس الجمهورية، وهي المنافسة التي يصوب إليها الجميع الأنظار في ''الباهية'' أملا في تجديد العهد مع التتويجات التي غابت عن ''الحمراوة'' منذ 1996.

هذا الأمر دفع والي وهران، خلال الحفل الرمزي الذي نظمه أمس، إلى حث اللاعبين على تحقيق طموحات الأنصار سيما في ظل الدعم المالي الذي ما انفك يقدمه فضلا عن بعض رجال الأعمال، إلى الفريق الذي يؤدي أيضا مشوارا جيدا في البطولة، حيث يحتل المرتبة الخامسة متأخرا بنقطة واحدة فقط عن ثلاثي الوصافة.

لكن المدرب التونسي للمولودية، معز بوعكاز، يرفض تقديم أية وعود قد لا يمكنه الوفاء بها، حيث أكد في تدخله خلال الحفل بأن الفريق بصدد إعادة البناء ما يحتم منحه مزيدا من الوقت حتى تكون الإنطلاقة على أسس متينة، على حد تعبيره.