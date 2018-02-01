كشف رئيس دفاع تاجنانت الطاهر قرعيش عن اسم المدرب الجديد للدفاع خلفا لعمر بلعطوي الذي غادر الفريق في الأسبوع الماضي ، و يتعلق الأمر بالمدرب السابق لاتحاد الحراش التونسي حمادي الدو.

وقال قرعيش في تصريح لـ "الخبر" أن إدارته أبرمت عقدا مع المدرب التونسي الدو لمدة عام و نصف قابل للتجديد، وطالبت إدارة قرعيش المدرب السابق لاتحاد الحراش بإنقاذ الفريق و ضمان البقاء ضمن حظيرة القسم المحترف الأول.

يذكر أن المدرب حمادي الدو يعد سادس مدرب يشرف على حظوظ الدفاع منذ بداية الموسم الجاري، بعد كل من إيغيل، مهداوي ، براتشي ، مواسة، بلعطوي ، فهل سينجح المدرب التونسي في تحقيق ما فشل فيه سابقوه.

و تنتظر المدرب الجديد أول مواجهة ستكون اختبار له في كأس الجمهورية برسم الدور الثمن النهائي أمام اتحاد البليدة، وهي المنافسة التي يسعى من خلالها مسيرو الدفاع إنقاذ الموسم بها بالذهاب بعيدا والوصول إلى أدوار متقدمة. يذكر أن الدفاع يحتل المركز 13 بمجموع 18 نقطة.